أميركا فقدت أسلحة بمليار دولار في العراق والكويت

أفادت معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية أن الجيش الأميركي فشل في تعقب عمليات نقل أسلحة، ومعدات عسكرية أخرى في العراق والكويت، تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وكشفت المراجعة الحكومية أن وزارة الدفاع الأميركية ليست لديها سجلات دقيقة ومحدَّثة عن أعداد ومواقع تلك الأسلحة.

وقال باتريك ويلكن، الباحث بمنظمة العفو الدولية، إن هذه المراجعة تستدعي قراءة جادة نظرا إلى التاريخ الطويل من تسرب أسلحة أميركية إلى جماعات مسلحة عديدة ترتكب فظائع في العراق، بما في ذلك تنظيم داعش.

وجاءت عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في إطار "صندوق تدريب وتجهيز العراق"، وقد شملت عمليات نقل الأسلحة عشرات آلاف البنادق الهجومية ومئات من قذائف الهاون، ومئات من العربات المصفحة من طراز "هومفي"، وكان مقرراً أن تستخدم هذه الأسلحة قواتُ الجيش العراقي المركزي، بما في ذلك ميليشيات الحشد الشعبي وقوات "البيشمركة" الكردية.