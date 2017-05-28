أمير قطر لرئيس إيران: علاقتنا مع طهران تاريخية ووثيقة

في تصريح جديد السبت يؤكد أن التصريحات السابقة التي نشرتها الوكالة القطرية قبل أيام لتعود وتحذفها مدعية أنها تعرضت للاختراق، دعا #أمير_قطر إلى تعزيز العلاقات بين بلاده وإيران.

وهنأ الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، خلال اتصال هاتفي السبت الرئيس الإيراني حسن #روحاني على إعادة انتخاب رئيساً، وعلى حلول شهر رمضان المبارك. وقال: "علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية ووثيقة، ونريد تعزيز هذه العلاقات أكثر مما مضى".

كما أكد على أن بلاده لا ترى أي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وأن عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الشاطئ الجنوبي لمنطقة الخليج يجب أن تتواصل.

إلى ذلك، قال إنه سيوعز إلى الجهات المعنية في بلاده باتخاذ الجهود لتنمية العلاقات مع طهران.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني لأمير قطر رغبة #طهران في تطوير العلاقات مع كافة دول العالم خاصة الجيران. وقال: "هناك إمكانيات وطاقات واسعة للتعاون المشترك بين إيران وقطر ويجب استخدامها".