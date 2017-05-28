صورة جديدة لسلمان العبيدي.. "منفذ هجوم مانشستر"

نشرت #الشرطة_البريطانية مساء السبت صورتين جديدتين لانتحاري #مانشستر #سلمان_العبيدي الذي زرع الرعب والموت في حفل غنائي في المدينة مساء الاثنين الماضي، موقعاً أكثر من 22 قتيلاً و60 جريحاً، التقطت قبل لحظات على ما يبدو من تنفيذ هجومه.

وصرح كل من إيان هوبكنز قائد شرطة مانشستر ونيل باسو كبير مسؤولي شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا في بيان مشترك أن أحد آخر الأماكن التي تردد عليها العبيدي كان شقة في وسط المدينة وأنه انطلق منها إلى قاعة مانشستر_أرينا" حيث أقيم الحفل الموسيقيللمغنية الأميركية الشابة #أريانا_غراندي

وأشار البيان إلى أن "هذه الشقة هي على الأرجح الموقع الذي نعتقد أنه جرى فيه صنع القنبلة."

إلى ذلك رجحت العديد من الصحف البريطانية أن تكون الصورتان التقطتا من خلال كاميرا موضوعة في المصعد الذب استقله العبيدي بعيد توجهه من محطة المترو إلى شباك التذاكر في قاعة مانشستر أرينا، حيث أقيم الحفل الموسيقي الذي حوله الانتحاري إلى حفلة موت وذعر.



