بريطانيا تحقق في تجاهل تحذيرات حول مهاجم مانشستر

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين أن #جهاز_الأمن_الداخلي البريطاني (إم.آي.5) يجري تحقيقاً في كيفية تعامله مع تحذيرات عامة من أن المهاجم #الانتحاري #سلمان_عبيدي الذي نفذ تفجير مانشستر يشكل خطراً محتملاً.

وقالت الإذاعة إن (إم.آي.5) حذر كذلك من أفكار #عبيدي المتطرفة 3 مرات على الأقل.

ومن غير المعتاد أن تعلن السلطات البريطانية أن جهاز الأمن يجري تحقيقاً داخلياً في احتمال حدوث #ثغرات .

وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد لشبكة "سكاي نيوز" إن هذه "خطوة أولى صحيحة" يتخذها جهاز الأمن الداخلي في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا خلال حفل موسيقي للمغنية الأميركية #أريانا_غراندي.

وقالت (بي.بي.سي) إن الجهاز الأمني سيفحص افتراضات قيلت عن عبيدي قبل الهجوم وبدأت "تحقيق ما بعد الواقعة"، في كيفية إغفال الاهتمام بالمهاجم.

وأضافت أنه يجري إعداد تقرير منفصل كذلك للوزراء والمسؤولين الذين يشرفون على عمل الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر الأسبوع الماضي إن عبيدي كان واحداً من "عدد كبير من أشخاص كانوا محل اهتمام في السابق" وظل خطرهم محل بحث في جهاز الأمن الداخلي.

واعتقلت الشرطة اليوم الاثنين الشخص السادس عشر، وأطلقت السلطات اثنين منهم، فيما يتعلق بهجوم #مانشستر وهو أعنف هجوم تشهده بريطانيا منذ 12 عاماً.