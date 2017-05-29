حفتر: قطر تموّل جماعات متطرفة مرتبطة بـ"القاعدة"

اتهم قائد الجيش الليبي #خليفة_حفتر، بصفة مباشرة #قطر ودولا أخرى لم يسمّها بدعم الجماعات الإرهابية في #ليبيا عن طريق تمويل المرتزقة والجماعات المتطرفة.

وقال حفتر في بيان أصدره، مساء الأحد، إن الجيش يراقب "الجاليات التشادية والسودانية والإفريقية عموما والعربية المتواجدة على الساحة الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب".

وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص استلموا "مبالغ مالية من دولة قطر وكذلك من دول أخرى ومن عناصر الإرهاب المتمثلة في بعض الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا"، مؤكدا أن "القوات المسلحة تراقبهم، وسيكون حساب هؤلاء المرتزقة عسيراً من قبل الأجهزة الأمنية".

كما منع القائد العام للجيش منعا باتا امتلاك الأجانب داخل ليبيا للسلاح حتى وإن كانوا يدعون مساعدة الشعب الليبي، مبينا أن "أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا سيتم القبض عليه ومحاربته جماعيا أو فرديا".

