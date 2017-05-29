قطر تدعم ميليشيات الحشد بـ 500 مليون دولار

ما زالت أخبار فضيحة تمويل قطر لتنظيم إرهابي في العراق تتدفق.

ففي الثالث من أبريل الماضي، بعثت الدوحة سفيرها في بغداد، لمحاولة إطلاق سراح 24 قطريا، خطفهم ميليشيا حزب الله العراقي.

بعد مرور ثلاثة أيام، وصلت طائرة تقل مستشار أمير قطر مع وزير الخارجية. موظفو المطار فوجئوا بثلاثة وعشرين حقيبة تحوي نصف مليار دولار.

حاولت قطر تبرير موقفها حيث تحدث وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات صحافية، عن أن الأموال دخلت إلى العراق بعلم الحكومة، وأنها طلبت منهم تقديم المساعدة لإطلاق سراح المختطفين القطريين.

وأكدت مصادر صحافية عدة، من بينها "عكاظ" السعودية، إبلاغ الدوحة بغداد أن الأموال هدية للحكومة، ولدعم ميليشيات الحشد المنضوية تحتها.