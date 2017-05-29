وزير إماراتي: سلوك قطر أضر بدول الخليج

طالب #أنور_قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #قطر بالالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها الذي أضر بدول الخليج درءاً - لما سمّاه - فتنة تحمل خطر جسيم، نقلا عن قناة "الحدث"، الاثنين.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن دول #مجلس_التعاون تمر بأزمة حادّة، مضيفاً أن درء الفتنة يكمن في تغيير السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية.

واعتبر قرقاش أن استقرار وأمن دول المجلس متصل ومترابط وكذلك مستقبلها، مشيراً إلى أن الصبر والتغاضي له حدوده فيما الطريق السوي عبر المصارحة والمصداقية والثقة.

التصريحات الإماراتية جاءت بعد نحو أسبوع على حديث منسوب لأمير #قطر #الشيخ_تميم_بن_حمد آل ثاني تسبب في توتر العلاقات مجددا بين قطر ودول المجلس وإفساد العلاقة بين الأشقاء في الخليج، وهو نهج دأبت عليه قطر خلال الأعوام الأخيرة بتبنيها ودعمها الجماعات المتطرفة.