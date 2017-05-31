وزير دفاع إيران يهاجم دول الجوار بحجة تهديد أمن بلاده!

تواصلت مواقف طهران المستفزة لجيرانها كما للدول العربية، حيث هاجم وزير الدفاع حسين دهقان دول الجوار والولايات المتحدة بحجة تهديد أمن إيران.

وجاءت تصريحات دهقان العدائية قبل أيام خلال كلمة له في مدينة ديزفول ونقلتها عنه عدة مواقع إخبارية إيرانية.

وحاول المسؤول الإيراني تقديم بلاده كقوة إقليمية عظمى رافضاً كما قال "أي محاولات لاحتواء أو إضعاف هذه القوة".

كما هاجم البحرين بسبب توقيفها "لمتهمين بأعمال إرهابية"، متهماً إياها بعدم تحمل صوت المعارضة. وطالب المجتمع الدولي بوقف عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في حين يتمتع الإنقلابيون في اليمن بدعم من النظام الإيراني.

وتحدى دهقان الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى بإعلانهع التمسك ببرنامج بلاده الصاروخي، زاعما أن بلاده طورت صواريخ باليستية يصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر.