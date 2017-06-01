النظام الإيراني يدمر مقابر الأحواز

في انتهاك جديد لأعراف المجتمع الدولي والإنساني، اتهمت #منظمة_العفو_الدولية السلطات الإيرانية بتدنيس حرمة مواقع قبور جماعية تحوي رفات أربعة وأربعين شخصاً على الأقل من عرب #الأحواز تمت تصفيتهم خارج إطار القانون في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت المنظمة في تقرير صادر عنها أن تدمير وإزالة تلك المقبرة الجماعية أو غيرها، سيمحو كافة الأدلة الشرعية المتوفرة ويقطع الطريق على أي محاولة مستقبلية لمساءلة مرتكبي جرائم القتل الجماعي والتصفية العرقية بحق المعتقلين في تلك الفترة أو تقديمهم للعدالة.

ورغم أن السلطات لم تفصح عن نيتها بإزالة الموقع علانية، إلا أن عددا من أهالي الضحايا علموا من بعض سائقي الجرافات أن مهمتهم تتمثل في تهديم القطع الإسمنتية التي تحدد موقع القبر الجماعي وطمس معالمه، ومن ثم البناء فوقه، ما يعتبر عملا شريرا ومتعمدا من قبل #النظام_الإيراني في محو آثار جرائمه السابقة، وحرمان ذوي الضحايا من الحقيقة والعدالة، وفقا لنائب رئيس منظمة العفو.

والمقبرة الجماعية التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن مقبرة بيهيشت آباد، ليست الوحيدة التي يتم طمس معالمها، حيث أفادت منظمة العدالة لإيران بأن مقبرة جماعية أخرى تضم رفات أكثر من 170 معتقلا سياسيا، قرب مشهد، تتعرض أيضا لمحاولات حثيثة من أجل العبث بها، وإخفاء الحقائق التي دفنت مع الضحايا فيها.