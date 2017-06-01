انفجار سيارة محملة بالمتفجرات بالقطيف شرق السعودية

شهدت محافظة #القطيف، شرق السعودية، الخميس قبيل صلاة المغرب، انفجار سيارة كانت متوقفة في منطقة مياس.

وأفادت المعلومات الأولية عن وقوع قتيلين، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لاثنين من المطلوبين في #العوامية.

‏وأفادت مصادر مطلعة عن أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد، وقد شوهدت جثتان داخل السيارة، وأضافت المصادر أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنياً هم فاضل ومحمد الصويمل، في حين سجل هروب عدد من المطلوبين.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، النيران وقد أشتعلت في سيارة، فيما أكدت العديد من الحسابات أن الانفجار صاحبه صوت إطلاق رصاص.

وقد سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق المنطقة. كما هرعت في الحال فرق الدفاع المدني.

ولفت البعض إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد الشيخ حسين العمران الذي سبق أن تم استهدافه بعملية إرهابية رمضان الماضي.

يشار إلى أن منطقة مياس تشهد كثافة عالية في وقت المغرب، وهي محاطة بمنطقة تجارية و أسواق تشهد كثافة لا سيما في رمضان.

وتم تداول فيديوهات وصور للحادث الذي وقع في سوق مياسة على مواقع التواصل الاجتماعية.

وأظهرت المقاطع المتداولة دخانا كثيفاً يتعالى في سماء المحافظة، فيما لم تعلن بعد أي تفاصيل رسمية حول الحادث.

يذكر أن محافظة القطيف شهدت قبل يومين استهادفاً لمركبة أمنية من قبل #إرهابيين في #المسورة وسط #القطيف ، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.



