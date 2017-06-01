موسكو: مقتل 80 داعشياً خلال محاولتهم الهروب من الرقة

أعلنت #وزارة_الدفاع الروسية مقتل أكثر من 80 مسلحاً من تنظيم "داعش"، وتدمير آليات لهم أثناء محاولتهم الخروج من #الرقة ليل الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الضربات وُجهت إلى الأهداف بعد اكتشافها وتحديدها من قبل الطيران الروسي.

وأكد البيان أن قيادة مجموعة القوات الروسية العاملة في #سوريا مستمرة في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون خروج فصائل #داعش من الرقة نحو محافظتي #حمص وحماة، كاشفة عن إحباطها محاولتين لخروج مسلحي التنظيم من الرقة خلال أسبوع، وأن القوات الجوية الروسية تمكنت من تدمير قافلة كانت متجهة من الرقة إلى تدمر في 25 مايو الماضي.