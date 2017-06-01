ميليشيا الحشد العراقية تسيطر على قريتين بالحسكة السورية

أفاد ناشطون بدخول ميليشيات الحشد الشعبي العراقية إلى قريتي البواردي وقصيبة في ريف الحسكة الجنويي الشرقي على عمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية، وذلك بعد انسحاب مقاتلي تنظيم داعش منها دون مقاومة ما أفسح المجال لهذه الميليشيات بالدخول حيث كانت وفقا للناشطين قد توجهت قبل يومين إلى الحدود السورية العراقية، وتمركزت بقرية أم جريص على الجانب العراقي.

وأدى توغل المليشيات الشيعية العراقية إلى فرار نحو مئتي عائلة من المنطقة، نحو قرية مركدة تخوفا من أعمال انتقامية قد تطالهم على أساس طائفي.

فيما اتخذ عناصر الميليشيات مقرات لهم من منازل الأهالي ونشروا حواجزهم في المنطقة.

