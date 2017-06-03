أنقرة قدمت لأوباما خطة تحرير الرقة بدلاً من دعم الأكراد

كشفت #تركيا عن خطة قُدمت إلى الإدارة الأميركية السابقة لتدريب الآلاف من المعارضة السورية، لتكون بديلاً عن دعم #واشنطن للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده سبق أن قدمت لواشنطن خطة بديلة تتمثل في تدريب ما بين 10 إلى 12 ألف مقاتل من #الجيش_السوري_الحر، وضم العناصر العربية في قوات سوريا الديمقراطية إليها ليصل عددها تقريباً إلى عشرين ألفا.

وأضاف قالن أن هذه القوات، مع التحالف الدولي وبدعمه الجوي، يمكنها استعادة #الرقة من قبضة #داعش، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم تبحث تلك الخطة.