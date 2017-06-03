مقتل 131 يمنياً بينهم نساء وأطفال خلال مايو بتعز

أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة #تعز مقتل 131 شخصاً وجرح 320 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال مايو الماضي، جراء قصف الميليشيات الانقلابية، والذي أدى أيضا إلى نزوح نحو 750عائلة.

ائتلاف الإغاثة تحدث عن تضرر أكثر من ثلاثين منزلا ومنشأة، فيما خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية.

ولفت تقرير ائتلاف الإغاثة إلى ارتكاب #الميليشيات_الانقلابية 12 مذبحة جماعية راح ضحيتها العشرات بينهم أطفال.

ودعا الائتلاف المنظمات إلى إدخال المساعدات الإغاثية إلى مدينة تعز عبر المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة، والذي يعد حاليا الممرَ الإنساني الوحيد والآمن.