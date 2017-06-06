البحرين تلغي ترخيص القطرية وتغلق مكاتبها

أعلنت هيئة الطيران المدني في البحرين الثلاثاء إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من والى دولة قطر إلى التواصل مع الشركة او من خلال مكاتبها خلال 48 ساعة القادمة او عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء البحرين الرسمية.

وتأتي الخطوة بعد قيام السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين أمس الاثنين بقطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت إلغاء رخصة الخطوط القطرية في المملكة وأغلقت مكاتبها.

