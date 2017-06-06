التحالف: معركة الرقة ستشكل ضربة حاسمة لداعش

اعتبر #التحالف الدولي بقيادة #واشنطن الثلاثاء أن الهجوم على #الرقة سيشكل "ضربة حاسمة" لتنظيم #داعش، وذلك بعد دخول #قوات_سوريا_الديموقراطية المدينة وإعلانها "المعركة الكبرى لتحريرها".

وقال المتحدث باسم التحالف ستيف تاونسند في بيان "معركة الرقة ستكون طويلة وصعبة، لكن الهجوم سيشكل ضربة قاضية وحاسمة لفكرة "الخلافة" المتمثلة" بتنظيم داعش" ، مؤكداً أن التحالف سيواصل دعمه لقوات سوريا الديموقراطية خلال المعركة الرامية لدحر التنظيم من معقله في شمال سوريا.

إلى ذلك، اعتبر تاونسند أنه "سيكون من الصعب إقناع مجندين جدد" أن داعش يعد قضية رابحة، فيما هو يخسر عاصمتيه في #العراق و #سوريا" في إشارة إلى الرقة ومدينة #الموصل العراقية. وقال "جميعنا رأينا الاعتداءات البشعة في مانشستر" البريطانية، مشيراً إلى أن التنظيم "يهدد بلادنا جميعا، وليس فقط العراق وسوريا".

تركيا: سنرد على الفور إذا مثلت العملية تهديداً لنا

في المقابل، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن #أنقرة سترد على الفور إذا مثلت عملية تنفذها #قوات_سوريا_الديمقراطية لانتزاع السيطرة على مدينة #الرقة السورية من تنظيم داعش تهديدا لتركيا.

وأضاف متحدثا أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية بدء الهجوم لاستعادة الرقة، أن #تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جزء من التحالف المدعوم من #الولايات_المتحدة، جماعة إرهابية متحالفة مع مسلحين يشنون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 1984.

يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية، دخلت الثلاثاء إلى مدينة الرقة من الجهة الشرقية بعد وقت قصير على إعلانها "المعركة الكبرى لتحرير" المدينة.

ويأتي ذلك بعد ثمانية أشهر على بدء حملة " #غضب_الفرات" التي تمكنت خلالها قوات سوريا الديموقراطية من تطويق المدينة من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية في معركتها، إن كان عبر الغارات الجوية أو التسليح أو المستشارين العسكريين على الأرض.

وأثبتت قوات سوريا الديموقراطية منذ تأسيسها في أكتوبر 2015 ف عاليتها في قتال داعش، وتمكنت بدعم من التحالف الدولي من طرده من مناطق واسعة في #شمال_سوريا قبل إعلانها حملة "غضب الفرات" ضد اللمتطرفين في الرقة.