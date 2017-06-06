الجبير: قطر دعمت الإرهابيين وتدخلت بشؤون الدول المجاورة

أكد وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير، الثلاثاء من #باريس، أن اتخاذ #قرار #قطع_العلاقات_مع_قطر جاء بسبب عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة منذ عدة سنوات حول عدم دعم الجماعات الإرهابية وعدم التحريض على الدول. وكذا عدم دعم وسائل الإعلام العدائية وعدم المساس باستقرار مختلف دول المنطقة.

وأضاف الجبير في تصريح خلال لقاء غير مصور بالصحافيين في باريس أن إصدار القرار نتج من تراكمات للأحداث، ليس فقط من موقف أو تصرف واحد. وأنه تم النظر في مواقف قطر كاملة وليس جزءاً منها.

وقال الجبير أن قطر تدعم وسائل الإعلام المحرضة والمعادية، لافتا إلى أن الدول المقاطعة لقطر لا تنوي أن تضر بها أو بالمواطنين القطريين، فهي جارة لنا وعضو في مجلس دول التعاون الخليجي، ولكن يجب على قطر أن تختار ما إذا كانت ستتخذ اتجاهنا أو الاتجاه الآخر، لافتا إلى أن سياسات قطر تضر بدول المنطقة وبالأخص دول مجلس التعاون.

وأردف الجبير "طفح الكيل وعلى #قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين".

وأضاف أن الأضرار التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الدول العربية ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة.

وأفصح الجبير قائلا "نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة".

وتابع "القرارات التي تم اتخاذها كانت قوية للغاية وسيكون لها تكلفة كبيرة جدا على قطر ونعتقد أن القطريين لا يرغبون في تحمل تلك التكلفة".

وبشأن إيران قال الجبير إنها الداعم الأول للإرهاب في العالم كما أنها تتدخل بشؤون الدول المجاورة لها وتدعم الجماعات المتطرفة، فضلا عن استضافتها قادة من #تنظيم_القاعدة وقيادات من #مجموعات_إرهابية أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن أفكار النظام الإيراني السياسية مرفوضة تماماً.

وذكر أن النظام الإيراني وعلى مدة 37 عاما هاجم أكثر من 12 سفارة، لافتا إلى أن إيران تعد الأولى في انتاج العبوات الناسفة والمتفجرات التي قتلت الآلاف. وأنها صنعت أكثر من 90% من المتفجرات ونظامها وزعها على الجماعات الإرهابية.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن ما تختلقه إيران من أحداث يشكل خطرا جسيما على المنطقة وأمنها، محملا إيها مسؤولية الأحداث في المنطقة ونتائجها، كما لفت إلى أن إيران تتآمر لاغتيال الدبلوماسيين وتنتهك القانون الدولي بصورة بشعة.

وطالب الجبير إيران باحترام القانون الدولي لتكون دولة طبيعية، مشددا على ضرورة معاقبها على تدخلاتها في شؤون المنطقة ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية.

وأتت تصريحات الجبير خلال زيارة إلى #باريس الثلاثاء حيث أجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في مقر الخارجية الفرنسية، وبعد يوم من قيام 7 دول على رأسها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر بقطع العلاقات مع قطر.

يذكر أن السعودية أعلنت الاثنين قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي، وأمهلت القطريين 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة.

وأكد مجلس الوزراء مساء الاثنين أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

وكان مسؤول فرنسي أفاد في وقت سابق الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أبلغ أمير قطر بأنه من المهم الحفاظ على الاستقرار في الخليج وأنه يؤيد كل المبادرات التي تدعو إلى تهدئة التوتر الذي نشب بين قطر وجيرانها العرب.