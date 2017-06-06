المخابرات الإيطالية: مهاجم لندن الثالث إيطالي مغربي

كشف مصدر مخابراتي إيطالي اليوم الثلاثاء أن المتشدد الثالث الذي نفذ هجوم لندن يوم السبت إيطالي مغربي يدعى #يوسف_زغبة.



وقال المصدر إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة #بولونيا بشمال إيطاليا مؤكدا تقريرا لموقع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإلكتروني.

وكتبت الصحيفة أنه تم إيقاف زغبة في مطار #بولونيا عام 2016 عندما كان يحاول السفر إلى #سوريا وأن السلطات الإيطالية أبلغت #بريطانيا بتحركاته. وولد زغبة في مدينة #فاس المغربية عام 1995.



وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة البريطانية اسم المهاجم الثالث بعد إجراء التحريات المطلوبة.

وأعلنت #بريطانيا أمس الاثنين اسم المهاجمين الآخرين اللذين أسقطا 7 قتلى في #هجوم_لندن.