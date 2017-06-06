باريس.. محاولة طعن شرطي قرب كاتدرائية "نوتردام"

أعلنت شرطة #باريس مساء الثلاثاء أنها تتعامل مع حادث أمني عند كاتدرائية #نوتردام . وأوضحت أن رجلاً هاجم ضابطا قرب الكاتدرائية، فقام ضباط الشرطة بإطلاق النار على المهاجم وأصابوه.

وأضافت أن شرطياً أصيب بجروح في الحادث.

من جهته، أفاد مراسل العربية أن شرطيا أطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليه بمطرقة قرب الكاتدرائية.

وأغلقت الشرطة المنطقة أمام الكاتدرائية بعد الحادث. وتحدث التلفزيون الفرنسي عن حالة من الهلع بين السياح.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام فرنسية أنه شوهد عدد من المارة والسياح يفرون من المكان في محيط الكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وسمع اطلاق نار.

وتم تداول عدد من الفيدوهات على تويتر تظهر المارة يركضون في حالة هستيرية من الهلع.

وفي تصريح إلى احدى القنوات المحلية، أكد شاهد عيان أنه شاهد العديد من الناس يركضون، وسمع اطلاق نار، كما رأى جثة رجل على الأرض.

ويأتي هذا الهجوم فيما لا تزال #فرنسا في حالة انذار قصوى تحسبا لوقوع هجمات متطرفة بعد اعتداء #لندن في نهاية الأسبوع، حيث استخدم 3 متطرفين حافلة وسكاكين لدهس وطعن المارة ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.





