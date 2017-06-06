بنوك سعودية وإماراتية تعلق تعاملات مع قطر

ذكرت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن بعض #البنوك_التجارية في #السعودية و #الإمارات تعلق تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.

وأضافت المصادر أن البنوك التي طلبت عدم نشر أسمائها ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وقالوا إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من بنوك في البلاد الإفصاح عن تفاصيل انكشافها على #البنوك_القطرية، وإن #مصرف_البحرين_المركزي اتخذ خطوة مماثلة، وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.

وقطعت #السعودية و #مصر والإمارات والبحرين خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع الدوحة، أمس الاثنين، واتهموها بدعم "الإرهاب".