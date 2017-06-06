تداعيات دولية لقرار دول عربية وإسلامية مقاطعة الدوحة

ثارت تداعيات دولية بعد قرار قطع عدة دول عربية وإسلامية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في رفض لسياسة# الدوحة لدعمها #الإرهاب وتعاونها مع #طهران لزعزعة استقرار المنطقة، بحسب قناة "الحدث"، الثلاثاء.

ودعا وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون إلى العمل على تسوية الخلافات الخليجية، مستبعدا أن يكون لهذه الأزمة مع #قطر تأثير على المعركة ضد الإرهاب.

وصرحت روسيا بأن من مصلحة #الكرملين أن يكون الوضع مستقرا في الخليج. وقال #سيرغي_لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن قرار قطع العلاقة بقطر خاص بهذه الدول، ودعا الجميع للحوار.

ومن جانبها، أكدت #تركيا على قلقها من التطورات، وأكدت ضرورة الحوار للخروج من هذا الوضع.

كما أعربت جامعة الدول العربية، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، عن أسفها لبلوغ الأمور هذه النقطة، وأملها في التمكن من تجاوزها.