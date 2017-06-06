ترمب: مقاطعة قطر ستكون بداية نهاية فظائع الإرهاب

تدخل #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب في الأزمة الناشبة بين دول عربية واسلامية اتهمت قطر بدعم الإرهاب واعلنت مقاطعتها الاثنين، وغرد لأول مرة مؤكدا أن قادة دول منطقة الشرق الأوسط أشاروا إلى #قطر فيما يتصل بتمويل الفكر المتطرف.

وكتب ترمب على "توتير": "خلال زيارتي الأخيرة إلى #الشرق_الأوسط، حين طالبت بضرورة وقف تمويل الفكر المتطرف، أشار القادة إلى قطر".

وفي تغريدتين لاحقتين، أضاف أنه من الجيد أن نرى أن اللقاء في السعودية مع الملك سلمان و50 دولة أخرى، بدأ يؤتي ثماره، فقد أكدت تلك الدول أنها ستحارب تمويل التطرف (في إشارة إلى القمة العربية-الإسلامية الأميركية)، وكل المؤشرات كانت تدل إلى قطر، لعل هذا سيكون بداية نهاية الإرهاب.

وزار الرئيس الأميركي، المملكة العربية #السعودية الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها، مضيفا أن #أمير_قطر أرجأ خطابه لمنح #الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

ومساء الاثنين، أجرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، #أمير_الكويت، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تمنيه على أمير دولة قطر العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر.

وكانت #السعودية ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن والمالديف قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

