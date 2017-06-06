خليفة حفتر: الدوحة تدفع ثمن دعمها للإرهاب

قال #قائد_الجيش_الوطني_الليبي #خليفة_حفتر، إن الدوحة يجب أن تدفع ثمن دعمها للإرهاب واستهتارها بأمن واستقرار الدول العربية عامة وفي #ليبيا خاصة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن حفتر قوله، إن #قطر أساءت إلى محيطها الخليجي، وامتدت الإساءة حتى بلغت ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا نبهت مرارا وتكرارا إلى خطورة ارتباط قطر المباشر مع جماعة #الإخوان والجماعات الليبية المقاتلة وتنظيمي #أنصار_الشريعة و #داعش في ليبيا.

وأضاف حفتر أنه كان يجب قطع العلاقة مع قطر منذ سنوات، عندما بات دورها واضحا في دعم الإرهاب بالمال والسلاح، وفق تعبيره.