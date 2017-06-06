قطر تستغل منصات إعلامية للهجوم على السعودية

وظفت قطر وسائل إعلامية محسوبة عليها وتمولها وجعلت منها منصات لمهاجمة #السعودية ودول #مجلس_التعاون الخليجي.

واستغل الناشط على "تويتر" والقيادي في #جماعة_الاخوان، #عزام_التميمي، الأزمة الدبلوماسية الراهنة ليهاجم السعودية ويدافع عن قطر التي تمول قناة " #الحوار " التي يديرها.

التميمي ناشط على موقع " #توتير "، وينشر تغريدات وتحليلات بشكل منتظم حول الأزمة الأخيرة مهاجما السعودية ومدافعا عن قطر التي تمول قناة "الحوار" التلفزيونية التي يديرها ويقدم برامج فيها. كما تمول قطر معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن حيث يقيم التميمي.

ولا يخفي التميمي عداءه لدول الخليج داعيا لإسقاطهم في أكثر من كلمة أمام مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

الأزمة الحالية بين #قطر و #دول_الخليج ليست حديثة العهد، والتسجيل الصوتي المسرب الذي يعتقد أنه يعود لعام 2003 بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة والرئيس الليبي السابق #معمر_القذافي يؤكد تآمر قطر على السعودية ودول عربية أخرى منذ زمن طويل.