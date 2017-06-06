قطر تعلن استعدادها لقبول الوساطة مع دول الخليج

قال #وزير_الخارجية_القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها ،مضيفا أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

وتحدث الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر هاتفيا الليلة الماضية مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وقرر تأجيل إلقاء كلمة للشعب القطري كما طُلب منه.

وأكد وزير خارجية قطر أن الدوحة لن تتخذ إجراءات تصعيدية، مشيرا إلى أن الخلافات يجب أن تحل على طاولة الحوار.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت قطع العلاقات مع قطر أمس الاثنين وانضمت حكومة شرق ليبيا وجزر المالديف لها في وقت لاحق.

هذا وتبذل #الكويت جهود وساطة مكثفة في محاولة لحل الأزمة بين #الدوحة ودول #الخليج بعد أن أعلنت #الرياض وأبوظبي والمنامة قطع العلاقات مع الدوحة، فضلا عن مصر ودول أخرى، وفقا لقناة "الحدث"، الثلاثاء.

مساعٍ كويتية حثيثة لاحتواء الأزمة ورأب الصدع الخليجي الذي تسببت فيه قطر بممارساتها عبر سنوات، مساعٍ يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بنفسه.

وأكدت الدوحة، التي باتت معزولة خليجيا بعد قرارات الرياض وأبوظبي والمنامة قطع علاقاتها معها، على مساعي الوساطة الكويتية.

وقال مجلس الوزراء السعودي إن القرار الصارم تجاه قطر لم يأت إلا بعد نفاد صبر المملكة من ممارسات الدوحة، وإن ما اتخذته المملكة من خطوات كان انطلاقا من حقها السيادي الذي كفله القانون الدولي وبهدف حماية أمنها الوطني من مخاطر #الإرهاب و #التطرف وما تمارسه #قطر سرا وعلنا بغية شق الصف السعودي والتحريض على الخروج على الدولة.

موقف لا تحسد عليه ذلك الذي استيقظت عليه قطر صباح الاثنين لتجد نفسها فيه، مقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة، الأشقاء والجيران، الذين لم تراع الدوحة لهم حرمة أخوة أو جيرة كما أكدت بيانات الدول الثلاث، عدا عن مقاطعة مصر واليمن والبرلمان الليبي والمالديف وموريشيوس، وتأييد رابطة العالم الإسلامي الكامل لقرارات المقاطعة، ما يعني أن الخناق يضيق على الدوحة أكثر فأكثر.

واعتبرت #الولايات_المتحدة هي الأخرى، على لسان أحد كبار مسؤوليها، أن للدوحة مواقف كثيرة مثيرة للقلق، لكنها رغم ذلك أكدت أنها لا ترغب بحدوث صدع دائم في العلاقات بين دول الخليج، داعية للعمل على محاولة إعادة قطر إلى المسار الصحيح.