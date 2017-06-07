إغلاق منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

توقفت حركة مرور الشاحنات من وإلى #قطر عبر #منفذ_سلوى_الحدودي تماما، وذلك على خلفية سريان القرار السعودي وقف التبادل التجاري مع قطر.

حالة من الهدوء غير المألوف وتراجع في حركة الشاحنات التجارية شهدها المنفذ البري الوحيد لقطر منفذ سلوى.

وهذا المنفذ الحدودي يبعد عن الرياض أربعمئة وستين كيلومتر وعن الدوحة تسعين كيلومتر.

ويسجل نشاطا تجاريا كبيرا عبر مرور الشاحنات تجارية بمعدل 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

وتحمل مختلف البضائع إلى قطر، و تشكل أربعين في المئة من الواردات القطرية، وأكثر من 60 % من مواد البناء وتجهيزات البنية التحتية تمر عبره.

كما تقدر الحركة التجارية بين قطر والسعودية نحو 8 مليارات ريال يتعامل المنفذ البري مع معظمها.

كما سيُحرم أكثر من مليوني شخص من استخدام المنفذ بعد قرار قطع العلاقات مع قطر.