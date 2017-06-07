بريطانيا.. اعتقالات جديدة على صلة بهجوم جسر لندن

اعتقلت #الشرطة_البريطانية رجلا، اليوم الأربعاء، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق في هجوم #جسر_لندن.

وقالت الشرطة في بيان "المحققون في الهجوم الإرهابي على جسر لندن قاموا بعملية تفتيش لعنوان في شرق لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء".

وأضافت "جرى اعتقال رجل يبلغ الثلاثين من العمر للاشتباه في التكليف بتنفيذ أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التحريض عليها".

ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، ليل السبت، عندما اندفع ثلاثة مهاجمين بشاحنة فان وسط المشاة على جسر لندن قبل أن يترجلوا ويطعنوا عددا من الأشخاص في منطقة بورو ماركت المزدحمة.

وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجمين الثلاثة في موقع الحادث.