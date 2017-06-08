ترمب: وحدة الخليج ليست على حساب جهود مواجهة التطرف

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أكد خلال اتصال هاتفي بولي عهد أبوظبي، الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، على أهمية وحدة دول #الخليج، وأن هذه الوحدة يجب ألا تكون على حساب جهود وقف تمويل #التطرف.

وبحث ترمب مع ولي عهد أبوظبي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، إضافة إلى الجهود المشتركة في التصدي للتطرف و #الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

كما شدد الرئيس الأميركي على أن ما يقوم به #الملك_سلمان هو عمل عظيم ومميز في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله. وقال ترمب إن ما سيقوم به العاهل السعودي سيؤدي لوقف تمويل الجماعات المتطرفة.

كذلك أكد ترمب، في اتصال هاتفي مع #أمير_قطر، على ضرورة أن تعمل الدول على وقف تمويل الجماعات الإرهابية ووقف انتشار الإيديولوجيات المتطرفة. كما عرض التوسط لحل الأزمة الحالية بالدعوة لاجتماع في البيت الأبيض.