قرار سعودي بحريني إماراتي بمراعاة الأسر المشتركة مع قطر

أصدرت كل من السعودية والبحرين والإمارات صباح الأحد توجيهات بمراعات الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.

وفي هذا السياق، صرح مصدر سعودي مسؤول، الأحد، بأنه عطفاً على البيان الصادر عن المملكة العربية #السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة #قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات، وما أشار إليه من حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية، وجزء من أرومتها، فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمراعاة #الحالات_الإنسانية_للأسر_المشتركة_السعودية_القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق، وأنه إنفاذاً لهذا التوجيه الكريم فقد خصصت وزارة الداخلية هاتف رقم (00966112409111) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

إلى ذلك، أصدر عاهل #البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، وذلك "تقديرا للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين".

وأشار بيان لوكالة الأنباء البحرينية إلى أنه "إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد صدر أمر ملكي سامي عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية". وأضافت الوكالة أنه "إنفاذا لهذا الأمر خصصت وزارة الداخلية هاتفا لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها".

كما أعلنت #الإمارات أيضاً عن إصدار توجيه بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات الإماراتية القطرية المشتركة. وأفادت وكالة وام (الوكالة الإماراتية الرسمية) "أن رئيس الدولة وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق."

وتابعت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، "خصصت وزارة الداخلية الهاتف رقم ( 9718002626+) لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها"