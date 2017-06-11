توقعات بفوز ساحق لحزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الحكومية مساء اليوم الأحد نقلا عن استطلاعين لآراء الخارجين من لجان الاقتراع إن حزب #الجمهورية_إلى_الأمام الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون فاز بنحو 30 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من #الانتخابات_البرلمانية.

وقالت الهيئة إن #حزب_المحافظين فاز بما بين 19 و20 بالمئة وتلاه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بنسبة 17 بالمئة أما حزب فرنسا الأبية الذي يمثل أقصى اليسار فحصل على 12 بالمئة والحزب الاشتراكي على ما بين سبعة وثمانية بالمئة من الأصوات.