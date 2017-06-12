الجيش الليبي يعد بنشر قوائم لشركات ممولة من قطر

أصدر #الجيش _لليبي بيانًا أكد فيه صحّة الأسماء الواردة في قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية التي صدرت مؤخرًا ضد "إرهابيين" تدعمهم وتمولهم #قطر.

وتابع البيان الصادر الأحد أنّ كلّ الأسماء الواردة في القائمة قد وردت وذُكرت في تحقيقات مع موقوفين ومعتقلين لدى القوات المسلحة، مضيفاً أنّ الجيش الوطني الليبي بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الأسماء الأخرى غير الواردة في هذه القائمة، وعن مدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية، في ظل وجود مؤشرات أولية تؤكد ذلك.

وفي المرحلة المقبلة سيتم نشر قوائم لشركات ممولة من دولة قطر لوضعها ضمن قائمة عقوبات الإرهاب ومن ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، بحسب البيان.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أصدرت قائمة بضم 75 اسمًا و9 كيانات إلى قائمة "عقوبات الإرهاب العربية"

