من هو السليطي.. الذي عمل معاونا لخبير مالي في القاعدة؟

ضم البيان المشترك الصادر عن #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر ، يوم الجمعة الماضي أسماء عدة من بينها القطري محمد جاسم السليطي.

فمن هو السليطي وما مدى مساهماته مع الجماعات الإرهابية؟

يعد القطري محمد جاسم السليطي معاونا للخبير المالي في #القاعدة #خليفة_محمد_تركي_السبيعي المدرج اسمه على لوائح العقوبات الأممية والأميركية، والذي شمله البيان المشترك للدول الخليجية ومصر.

في سبتمبر 2014 أشرف #السليطي على حملة روج لها #السبيعي تحت اسم " #حملة_إمداد" للإنقاذ والدعوة لأجل #سوريا قدمت فيها المعونات والمؤن لعناصر القاعدة في سوريا.

كما شارك السليطي في توزيع المؤن والمعونات لميليشيات مسلحة في سوريا بالتعاون مع مؤيدي القاعدة #سعد_بن_سعد_الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله #الكواري المدرجين في قوائم الإرهاب الأممية والأميركية وشملهما كذلك البيان المشترك.

ومنذ يونيو 2017 يعمل السليطي كمسؤول لمنظمة " #قطر_الخيرية" ومنسق المساعدات للمشاريع الخيرية، وهي المنظمة التي ورد اسمها في البيان المشترك للحظر والإرهاب



