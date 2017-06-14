قطر تصنف حزب الله منظمة إرهابية وتدعمه بالخفاء

كشفت التصريحات الأخيرة لأمير #قطر، تميم بن حمد، عن أن علاقة الدوحة بميليشيات #حزب_الله ليست جديدة.

وبدأ تاريخ العلاقة عند تمويل قطر إعادة إعمار العديد من القرى المدمرة جنوب #لبنان بعد الحرب مع إسرائيل عام 2006. ثم زار أمير قطر آنذاك، حمد بن خليفة، قرية بنت جبيل في لبنان عام 2010، إحدى معاقل ميليشيات حزب الله التي حشدت أفرادها لاستقباله.

كما لوحت أعلام صفراء لحمد بن خليفة محتفلين بقرار إعادة إعمار القرية المتضررة والإعلان عن افتتاح مشاريع أخرى بتمويل قطري.

وبقيت العلاقات بين الجانبين مفتوحة، فرغم التباعد بين الطرفين على خلفية الأزمة في #سوريا، إلا أن التواصل عبر أطراف خفية لم يتوقف.

وبرزت قطر كوسيط في عمليات الإفراج عن الرهائن في سوريا، وهو ما تطلب اتصالات سرية بين مختلف الأطراف. وقفزت هذه الاتصالات للسطح من خلال اتفاق إجلاء سكان بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني في سوريا. وقد قادت الدوحة هذا الاتفاق بين جبهة النصرة من جهة وحزب الله من جهة أخرى. وتضمن دفع مبالغ طائلة لميليشيات طائفية مقربة من حزب الله وأيضاً لجبهة النصرة، وهي فرع القاعدة في سوريا، وصل مجموعها إلى مليار دولار.

من جهتهم، يرى الخبراء أن اتصالات قطر السرية مع حزب الله دليل جديد على ازدواجية سياسات الدوحة، فهي كعضو في مجلس دول التعاون صنفت ميليشيات حزب الله كمنظمة إرهابية وفي الوقت نفسه تمارس اتصالاتها وتوقع اتفاقيات مع حزب الله.