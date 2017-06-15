الأمم المتحدة تجدد دعمها الوساطة الكويتية في أزمة قطر

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء دعمه للجهود التي تبذلها #الكويت في إطار حل الأزمة الناشئة بين عدة دول خليجية وعربية على رأسها #السعودية و#الإمارات و#البحرين ومصر من جهة، وبين #قطر

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "غوتيريس" يتابع تطورات الأزمة عن كثب وإنه إتصل هاتفيا بنائب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الصباح وعبر له عن دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف حدة التوتر والدعوة الى حوار فاعل.

إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون الذي يقوم بزيارة الى #المغرب، مساء الأربعاء أنه سيعقد في #باريس أواخر يونيو الجاري لقاءين منفصلين مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد #أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل التوسط بين الدول الخليجية وقطر، ومحاولة التوصل لحل الخلاف القائم