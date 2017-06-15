التصريحات القطرية تتناقض بشأن أضرار المقاطعة الخليجية

أكدت الخطوط الجوية القطرية ان عملياتها مستمرة بالوتيرة الاعتيادية وان الغالبية العظمى من رحلاتها تسير كما هو مقرر لها، معلنة عن خطط للتوسع عبر اضافة وجهات جديدة.

وقالت في بيان نشرته على موقعها إن عملياتها تسير كالمعتاد وهو ما يتعارض مع وصف الدوحة للمقاطعة الخليجية بأنها "حصار".

وأورد بيان الخطوط القطرية تفاصيل الرحلات مشيرا الى انه تم تسير ما يقارب من 1200 رحلة بين الدوحة وشبكة وجهاتها وعددها اكثر من 150 وجهة حول العالم خلال الأسبوع الماضي .. حيث ان 90 % من هذه الرحلات قد غادرت خلال 15 دقيقة من موعد المغادرة المقرر.

ورغم هذه الارقام الايجابية والحركة التي وصفتها الشركة بالطبيعية إلا ان مديرها وصف ما يحدث بأنه حظر جوي .

فيما الدول المقاطعة لم تفعل سوى انها اغلقت اجواءها امام الطائرات القطرية ولم تغلق اجواء قطر نفسها .. ولم تتخذ اجراءات لعرقلة او منع البضائع من الوصول الى قطر من دول حول العالم.

