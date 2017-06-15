تركيا تدخل على خط الوساطة في أزمة قطر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ختام زيارة إلى الدوحة #الأربعاء انه سيتوجه الخميس إلى #الكويت للتباحث مع أميرها في سبل حل الأزمة بين قطر والسعودية التي سيزورها الجمعة للقاء #الملك_سلمان.

وقال تشاوش اوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن الأزمة "يجب أن يتم تجاوزها حتماً عبر الحوار والسلام، وتركيا ستساهم في ذلك".

وكان الوزير التركي التقى في الدوحة امير قطر #الشيخ_تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه سيتوجه الخميس اإى الكويت حيث سيلتقي الأمير صباح الأحمد الصباح الذي يقود وساطة لحل الازمة الدبلوماسية غير المسبوقة في الخليج بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.