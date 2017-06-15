تركيا وإيران حليفان غير منسجمين تسعى قطر لكسب ودهما

تواصل قطر المماطلة وربح الوقت على أمل إقناع مؤيديها بأن ما تتعرض له "حصار" وليس مقاطعة

وتحاول ايصال فكرة انها تتعرض لحصار عبر منصاتها الاعلامية المتعددة والتصريحات للمسؤوليين القطريين.

رغم وضوح قائمة مطالب الدول التي قاطعت قطر وهي : وقف تمويل المنظمات الإرهابية ووقف التدخل في شؤون الدول ووقف التحريض، إلا أن الدوحة تواصل المناورة وإطالة عمر الأزمة.

مراقبون يتساءلون عن خلفية هذا التعنت القطري أمام وضوح مطالب الدول المقاطعة.. البعض يكشف الغطاء عن أوراق قطر ويصنفها كالتالي:

ثروة مالية هائلة تمكنها من الصمود، ولو إلى حين، أمام ضغوطات قرار المقاطعة خصوصا من الناحية الاقتصادية.. هذه الثروة ذاتها تستغلها قطر لحشد الدعم من أنصارها

خصوصا تنظيم الإخوان المسلمين، بوصفه تنظيما عالميا.

قطر تعول بفضل ثروتها المالية على إحداث صخب إعلامي سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك من خلال محاولة تصوير قرار المقاطعة، على أنه حصار اقتصادي وسياسي.

في مواقع التواصل الموالية لقطر، انتشر خطاب المظلومية أمام دعوات الدول المقاطعة للاستجابة إلى مطالب واضحة.

الخبراء يضيفون إلى أوراق قطر، ورقتين توجدان على النقيض من بعضهما البعض:

ورقة الحليف السني، تركيا، حيث تلتقي الايديولوجية تحت عباءة الإخوان.

أما ورقة الحليف الشيعي، إيران، فهي تبدو للمراقبين، كآخر ورقة قد تلجأ إليها الدوحة، للاستمرار في المناورة.

واستخدام هذه الورقة يعني اختيار قطر لمعسكرها بشكل واضح، في ظل هيمنة إيرانية على القرار في أربع عواصم عربية.

