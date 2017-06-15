دبلوماسيون إيرانيون سابقون يحذرون النظام من الثقة بقطر

فيما تراهن قطر على إيران كمخرج من أزمتها مع دول الجوار ومصر، حذر مسؤولون ودبلوماسيون إيرانيون سابقون السلطات في طهران من مغبة الثقة في قطر.. الدبلوماسيون أعادوا التذكير بسياسات قطر الراعية للجماعات المتطرفة مثل داعش والنصرة وحركة طالبان..

ووجدت إيران الفرصة سانحة أمامها لجني فوائد اقتصادية وسياسية جراء قطع علاقات السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر بدعم موقفها.



و كتب وزير الخارجية الايراني جواد ظريف على حسابه في تويتر بأن الجيران دائمون ولا يمكن تغيير الجغرافيا، تعليقا على الأزمة القطرية.

غير أن السفير الإيراني السابق لدى الأردن نصرت الله طاجيك، نصح طهران بعدم الاطمئنان لقطر، خاصة وأن العديد من تحركاتها ضد المصالح الإيرانية، وخاصة في سوريا، بحسب قوله

المدير العام السابق لوزرة الخارجية الإيرانية قاسم محبلي، قال إن الدوحة لم تكن يوما دولة بريئة، مشيرا إلى رعايتها للجماعات المتطرفة، بما في ذلك داعش وطالبان

هذا وطالب السفير الإيراني السابق لدى الإمارات، هاميريزا أسيفي، طهران بالتصرف بحذر شديد مع الدوحة

يبقى أن البلدين، إيران وقطر، مستفيدان من بعضهما الآخر جراء الأزمة، فإيران تهدف بشكل أو بآخر لشق الصف الخليجي وتحقيق حلمها في التوسع، في الوقت الذي تبدو فيه حاجة قطر وشيكة لاستخدام طهران كوسيلة رئيسية للبقاء على اتصال مع العالم.

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