رئيس استخبارات ألماني: قطر مولت مساجد متطرفة بأوروبا

اتهم رئيس الاستخبارات الألماني السابق أوغست هاننغ #قطر بتمويل مساجد يديرها متطرفون في #أوروبا تعمل على تجنيد الشباب للقتال إلى جانب #داعش وتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء القارة العجوز.

هاننغ الذي قضى سبع سنوات على رأس واحد من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم بين عامي 1998 و2005 ، كشف أن قطر مولت مساجد المتطرفين في أوروبا وخاصة في #ألمانيا. وقد جندت تلك المساجد بحسب قوله عشرات الشبان للانضمام إلى داعش، و منهم من سافر بالفعل للقتال في #سوريا و #العراق ومنهم من نفذ هجمات في أوروبا .

إلى ذلك، طالب المدير السابق للاستخبارات الألمانية بضرورة وقف تمويل المساجد التي تروج للتطرف في أوروبا كجزء من جهد مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية، ذاكراً قطر بالاسم على أنها من الممولين الرئيسيين لهذه المساجد.

وفي مقال له بصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، نشر قبل يومين انتقد أوغست أيضا تنظيم الإخوان الذي قال إنه يسيطر على مسجد #مانشستر الذي تطرف فيه منفذ هجوم #مانشستر_أرينا الشهر الماضي .

كما أكد هاننغ أن لديه معلومات عن تمويل قطر التي وصفها بالدولة الصغيرة الغنية لعشرات المساجد المتطرفة في أنحاء أوروبا من ألمانيا إلى الدول الاسكندنافية مروراً بإسبانيا و #فرنسا و #بريطانيا.