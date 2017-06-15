سوريا.. وفد عسكري عن نظام الأسد في بغداد

زار وفد عسكري يمثل النظام السوري العاصمة بغداد، لمناقشة ملف الحدود وغلق منافذ البلدين أمام مقاتلي تنظيم داعش بعد انتهاء معركة الموصل..

بين السطور، يرى مراقبون أن هذا التحرك يهدف إلى تنسيق الجهود لمد طريق بري من لبنان ويعبر سوريا والعراق ويصل الي طهران..

واتفق الطرفان على مناقشة منع تدفق المقاتلين بين البلدين ومنح مرونة أكبر للطيران العراقي لضرب أهداف على حدود سوريا، والأهم التركيز على أمن الحدود بعد انتهاء معركة الموصل.

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تمتد الحدود المشتركة بين العراق وسوريا على طول 600 كليومتر، تربطها ثلاثة معابر هي:

معبر ربيعة شمالا في محافظة نينوى

معبر القائم جنوبا في محافظة الأنبار

معبر الوليد جنوبا في محافظة الأنبار

ولئن كان في الظاهر أن التنسيق العراقي السوري، يهدف إلى ملاحقة مقاتلي داعش، وغلق المنافذ أمام حركة تنقل مقاتليه بين البلدين، فضلا عن استعادة مبدأ الحدود الذي أسقطه تنظيم داعش، إلا أن المتابعين يرون أن حلم فتح طريق بري يربط مليشيا حزب الله في لبنان بقيادته في إيران، مرورا بسوريا والعراق، هو الهدف الأسمى لهذه التحرك على الحدود، خصوصا في منطقة التنف الاستراتيجية.

النية المبيتة لهذا التحالف الطائفي، تكمن في أن قوات الحشد الشعبي، هي التي أوكلت لها مهمة مسك الأرض على الحدود العراقية السورية، فقد وصلت بالفعل هذه المليشيا إلى قضاء البعاج بالموصل، فيما يجري العمل للوصول إلى قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

