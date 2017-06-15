"الراية" تحذف خبراً أساء إلى هيئة كبار العلماء بالسعودية

أثارت صحيفة الراية القطرية غضباً واسعاً نتيجة لنشرها تصريحات مسيئة لأحد كتابها طالت هيئة كبار العلماء في السعودية واصفة إيها بهيئة كبار المنافقين، وطالت الإساءات أيضاً أئمة الحرم المكي.

وسارعت الصحيفة بحذف مقال الكاتب عبدالله طالب المري الذي هاجم مواقف علماء الدين السعوديين بمن فيهم مفتي عام المملكة ورئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بسبب تأييد المقاطعة الخليجية لقطر...

هي سقطة جديدة للإعلام القطري بعد أن وصفت "الراية" هيئة كبار العلماء في السعودية بـ "هيئة كبار المنافقين" ..وذلك لدعم قرار "قطع العلاقات مع قطر" .. أمر ليس بجديد على هذا الإعلام الذي يحاول دائماً التسويق لدعاة الإخوان عبر قنواته المرأية والمقروءة.

كما أن "حذف المقالة" التي أساءت أيضاً إلى الدور الذي يقوم به أئمة الحرم المكي .. كشف عن حالة من التخبط تعتري الصحافة هناك ولا تختلف كثيراً عن تخبط تصريحات المسؤولين في الدوحة نتيجة قطع العلاقات معهم ..

وقال مغردون إن هجوم عبدالله المري "كاتب المقالة" على مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ وأئمة الحرم المكي .. يتماهى مع الهجمات الإعلامية للعناصر المتطرفة التي وفرت لهم الدوحة منابر إعلامية للنيل من السعودية...

