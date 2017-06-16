الإمارات تجدد دعوة قطر لوقف دعم التطرف

جددت #الإمارات دعوتها قطر إلى الكف عن دعم التطرف وتمويل الإرهاب. وأعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله_بن_زايد، الخميس، أنه يجب على #قطر وقف التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.

وناقش #وزير_الخارجية_الإماراتي مع #وزير_الخزانة_الأميركي، ستيفن منوشن، الجهود المشتركة لإغلاق شبكات تمويل #الإرهاب و" #قائمة_الإرهاب الجديدة". وهي القائمة التي أصدرتها دولة الإمارات ودول أخرى بالمنطقة مؤخرا وصنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب المحظورة.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية المفتوحة والتي أسهمت في تحقيق فائض تجاري بقيمة 19 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في عام 2016 كثالث أكبر فائض تجاري لأميركا عالميا. والأمر المذكور من شأنه المساعدة في دعم مئات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة، فضلا عن أن دولة الإمارات لا تزال أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 8 سنوات على التوالي.

كما التقى الوزير الإماراتي في #واشطن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، مساء الخميس، وعددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، في اليوم الأول لزيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي تستغرق يومين.

