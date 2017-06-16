فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاربة المتطرف

قدمت شركة #فيسبوك تفاصيل جديدة عن جهودها لإزالة المحتوى الإرهابي استجابة لضغط سياسي أوروبي حول استخدام جماعات إرهابية الشبكة الاجتماعية في أغراض الدعاية والتجنيد.

واستجابة للعديد من الضغوط التي تعرض لها، قدم فيسبوك تفاصيل جديدة حول جهوده لإزالة المحتوى الإرهابي ومنع الشبكات الإرهابية من نشر أفكارها وتجنيد الإرهابيين عبره.

وأعلن فيسبوك أنه كثف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مطابقة الصور والتعرف على اللغات ما يساعد بشكل كبير في التعرف على المحتوى المتطرف وإزالته بشكل سريع يمنع انتشاره وتداوله.

وتسمح التقنيات الجديدة بمطابقة الصور ومقاطع الفيديو التي تضعها جماعات مصنفة إرهابية كتنظيم #داعش والقاعدة وغيرهما على فيسبوك، أو على منصات تواصل اجتماعي أخرى كتويتر أو يوتيوب عبر تقفي البصمة الإلكترونية لها.

وأصبح بإمكان فيسبوك التعرف على النصوص التي تروج للأفكار الإرهابية وتعقبها، إضافة إلى المساعدة في تفكيك الخلايا الإرهابية عبر البحث في الحسابات المرتبطة.

كما أن مجموعة فيسبوك لديها القدرة على تقفي أثر الإرهابيين عبر برامجها المختلفة الأخرى كواتساب وإنستغرام.

وتأتي خطوات فيسبوك استجابة للضغوط التي مارستها دول أوروبية عدة في السنوات الأخيرة، والتي طالبوا فيها ببذل المزيد من الجهود لإزالة المحتوى الإرهابي وخطاب الكراهية.

والتي وصلت إلى التهديد بتغريم الشركة وتجريدها من الحماية القانونية بسبب المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

ووفقا لمديرة إدارة السياسات العالمية في فيسبوك ومدير سياسات مكافحة الإرهاب فإن الهدف هو إظهار أن القائمين على الموقع ملتزمون بجعله مناخا معاديا للإرهابيين.