بالصور.. اعتقال رجل يحمل سكينا قرب البرلمان في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، الجمعة، رجلاً يحمل سكيناً بالقرب من مبنى البرلمان في# لندن . وعمدت إلى إغلاق أبواب البرلمان، دون أن تفيد عن وقوع أي إصابات.

وأعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية لوكالة فرانس برس توقيف رجل يحمل سكيناً، وأضاف المتحدث أن أحدا لم يصب بجروح. إلا أن الشرطة ذكرت أن الحادث لا علاقة له بالارهاب، مضيفة أن الرجل يبلغ الثلاثين من العمر.

وتم تناقل صور الموقوف على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يصدر عن السلطات الرسمية أي بيان حول هويته.

في حين أفادت مراسلة "الحدث" أن الشرطة تعاملت مع حادث أمني أمام البرلمان، لا يبدو إرهابياً حتى اللحظة، وقد تم اعتقال رجل مشتبه به.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان سماعهم أحدهم يصرخ "سكين سكين".

يذكر أن #الشرطة_البريطانية، كانت أعلنت في أواخر أبريل الماضي أنها ألقت القبض على رجل مسلح بسكاكين على طريق "وايتهول" المؤدي إلى عدد من الوزارات بوسط #لندن . وقالت إن الرجل الموقوف يشتبه بأنه كان يريد ارتكاب عمل إرهابي.

كما شهد محيط البرلمان وسط لندن اعتداء ارهابياً مروعاً في 22 مارس الماضي ، حيث حاول مهاجم دهس عدد من المارة على جسر #ويستمنستر، قبل أن يترجل محاولاً التوجه إلى مبنى البرلمان حاملاً سكيناً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.