واشنطن تنفي أي نية لعقد قمة من أجل حل أزمة قطر

نفت الخارجية الأميركية، الخميس، أي نية لديها لعقد قمة لحل الخلاف مع #قطر، وهو الموقف الذي يتزامن مع مساعٍ دولية وإقليمية يضطلع بها أكثر من طرف في محاولة لوضع حد للأزمة القطرية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، كتب في وقت سابق عدة تغريدات على "تويتر"، انتقد فها دعم قطر للإرهاب.

وأكد #الرئيس_الأميركي، الاثنين، في تصريحات خلال اجتماع وزاري، أن "معاقبة #قطر" عمل إيجابي، في إشارة إلى قرارات #المقاطعة التي اتخذتها دول عربية وإسلامية، على رأسها #السعودية و#الإمارات و #البحرين و #مصر ضد# الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

كما أعرب عن دعمه لقرارات مقاطعة قطر بسبب تورطها في تمويل وإيواء إرهابيين.

من جهته، يستعد وزير الخارجية التركية، مولود تشاوش #أوغلو وضمن جولته المكوكية التي يسعى من خلالها للقيام بدور الوسيط بين قطر وجيرانها من دول الخليج، لبلوغ المحطة السعودية اليوم الجمعة، إلا أن الوساطة التركية تصطدم بمصاعب عديدة، أبرزها اعتبار #أنقرة أن العقوبات والحظر عاملان غير إيجابيين في معالجة الأزمة.