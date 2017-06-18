المنامة تستنكر تدخلات الدوحة في شؤونها الداخلية

أعرب مجلس النواب البحريني عن رفضه واستنكاره للتدخلات في شؤون البلاد الداخلية من قبل #قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة #البحرين والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية فيها.

وأكد المجلس أن ما كُشف من حقائق ومعلومات بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة وليس حراكاً شعبياً من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه، وبدعم من النظام القطري من خلال ما كشفته المكالمة الهاتفية بين مستشار أمير قطر وقيادي في المعارضة البحرينية.

كما دعا البرلمان إلى محاكمة كل من تآمر على البحرين.