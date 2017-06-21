تقارير إعلامية أميركية: قطر تلعب دورا أكبر من حجمها

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحليل نشرته بشأن قطر إن الأخيرة تحاول لعب دور يفوق حجمها معتمدة فقط على عاملين وحيدين هما الديبلوماسية كوسيط في عدد من الملفات ومقدراتها المالية الهائلة التي تسخرها لخدمة أجندات تتنافر مع أشقائها.

الصحيفة قالت إن الدوحة عملت على الاضطلاع بدور يفوق حتى جارتها الغربية الأغنى والأقوى منها المملكة العربية السعودية التي تسامحت وتغاضت على سلوكيات الأخيرة قبل أن ينفد الصبر.

وقررت المملكة العربية السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة تغيير الخطاب لوضع حد لتهديدات إيران والإخوان المسلمين حتى لا يفهم الصبر والبر ضعفا.

وفق تقرير النيويورك تايمز خطاب قوي وخطوات متقدمة اتخذتها المملكة والإمارات لردع قطر عن ممارساتها لن تصل كما طمأن المحلل إلى حرب إضافية في المنطقة، فالخصومة بين المملكة والإمارات من جهة وقطر من الأخرى ليست طارئة بل قديمة وتحمل ذات العناوين.

فقطر طرحت نفسها كوسيط في عدد من ملفات المنطقة على غرار الملف الفلسطيني وجولات الحوار بين الحوثيين والدولة اليمنية والحرب السودانية وغيرها حتى أنه لا يكاد ينقضي أسبوع دون اجتماعات في الدوحة بين الخصوم من عدد من الدول ..

وكما ذكرت تقارير مثل النيويورك تايمز فإن ذلك كان مقابله أيضا مضايقة بيئتها ومخالفة مصلحة المنطقة إما عبر دعم تنظيمات أو السير ضمن أجندات متنافرة مع جيرانها .