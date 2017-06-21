مطالبات بإعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيماً ارهابياً

كشفت المعارضة الإيرانية أن الحرس الثوري ضاعف في السنوات الثلاث الماضية نشاطاته في تطوير وانتاج الصواريخ على رغم قرارات مجلس الامن الدولي التي تمنع ذلك.

اعتبرت المعارضة الايرانية ان مشروع بناء الصواريخ الايراني أكبر مما كان متوقعاً ونشرت خرائط لخمسة عشر موقع لمصانع صواريخ فيما المواقع الاخرى متعددة الاغراض من تصنيع الى تجارب ومنصات اطلاق هذه الصواريخ.

كان من الملاحظ ان هذه المصانع وخصوصا منصات الاطلاق تقع في غرب ايران.

من جانبها تأخذ دول مجلس التعاون احتياطات كبيرة لمنع هجوم صاروخي ايراني عليها كما تنشر القوات الاميركية في المنطقة انظمة مضادة للصواريخ وتعتبرها تهديداً للملاحة الدولية.

آخر عروض القوة الايرانية جاء عندما قصف الحرس الثوري الايراني الأحد الماضي مواقع لداعش في دير الزور في سوريا لكن البيان الصادر عن طهران اشار الى ان الصواريخ من نوع ذو الفقار وان القصف رسالة موجّهة للسعودية والولايات المتحدة.

تقوم الولايات المتحدة في ظل الرئيس ترمب بمراجعة لسياستها تجاه ايران وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيللرسون أمام الكونغرس منذ ايام ان المراجعة لن تركّز على البرنامج النووي بل ستكون شاملة.

وأكدت المعارضة الإيرانية ان ايران تلقت مساعدات تقنية كثيرة من قبل كوريا الشمالية وطالبت واشنطن بفرض عقويات اضافية بما في ذلك اعتبار الحرس الثوري تنظيماً ارهابياً وهذا ما لم يحدث حتى الآن.