مغربي عمره 36 نفذ هجوم بروكسل الجديد

أعلنت النيابة العامة البلجيكية الأربعاء أن الرجل الذي قتل مساء الثلاثاء برصاص عسكريين في محطة سنترال للقطارات في #بروكسل بعد تفجير عبوة مغربي وعمره 36 عاماً.

وقال المتحدث باسم النيابة للصحافيين إن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، من مواليد 20 يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و"لم يكن معروفا لأعمال إرهابية".

وأوضح أن الحقيبة التي انفجرت كانت تحتوي على مسامير وعبوات غاز.

وكان #وزير_الداخلية #البلجيكي جان جامبون أعلن في وقت سابق الأربعاء التعرف على هوية منفذ "الهجوم الإرهابي" مساء الثلاثاء في محطة قطارات في بروكسل، بدون أن يكشف اسمه.

تفاصيل هجوم المحطة

وقتلت الشرطة البلجيكية، مساء الثلاثاء، مهاجماً يحمل حزاما ناسفا بعد انفجار محدود في محطة القطارات المركزية بوسط مدينة بروكسل.

وأفاد شاهد عيان أن الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء الانفجار هتف "الله أكبر" قبيل تفجير عربة لجر الأمتعة، نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقال نيكولاس فان عيريفغين الموظف في المحطة للصحافيين: "في طابق الميزانين كان أحدهم يصرخ. لم أعر الأمر اهتماما. ثم هتف "الله أكبر" وفجّر عربة جر الأمتعة".

وأضاف: "لم يكن انفجارا ضخما لكن دويه كان كبيرا. الناس راحوا يركضون مبتعدين". ووصف المشتبه به بأنه ممتلئ البنية وشعره قصير ويرتدي فانلة بيضاء اللون وبنطلون جينز.

من جانبه، أكد المدعي العام البلجيكي أن واقعة محطة السكك الحديدية تعتبر "عملا إرهابيا".

