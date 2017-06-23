ليبيا "تعالج" مطار بنغازي من آثار الداء الداعشي

تجري الحكومة الليبية أعمال صيانة لمطار بنينا في بنغازي، بعد استعادته من تنظيم داعش.

وشكل افتتاح المطار بارقة أمل للمعتمرين والمسافرين الذين يقطعون قرابة 250 كلم للوصول إلى أقرب مطار.

وكان هذا المطار يتعرض للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل داعش وعمليات انتحارية وسيارات مفخخة طيلة السنوات الماضية.

ومع قرب انتهاء أعمال الصيانة فيه، يكون المنفذ الشريان الرئيسي لسفر أكثر من مليون مواطن يقيمون في مدينة بنغازي، ولتكون رحلات المعتمرين إلى الأراضي المقدسة أولى الوجهات منه.

وقال مدير أمن مطار بنينا: "نحن نعمل بشكل مستمر لتذليل الصعوبات أمام المسافرين، وخاصة المعتمرين ونؤكد وجود الأجهزة الأمنية وأنها تعمل بشكل فعال لتسيير العمل بالمطار".

وذكر أحد المعتمرين الليبيين: "على بركة الله تنطلق أولى رحلات العمرة من هذا المطار، الذي افتتح بعد فترة طويلة من الإغلاق ونسأل الله أن يوفقنا".

ويعد مطار بنينا ببنغازي ثاني أكبر مطارات ليبيا وأهم شريان للحياة في المدينة، حيث يعتبر نافذة على العالم ويسير رحلات لأكثر من عشرين وجهة، ويستقبل طائرات الشحن والبضائع من كل مكان.